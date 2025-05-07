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İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 20 Bin Şişe Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 20 Bin Şişe Ele Geçirildi
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İstanbul'da yapılan operasyonda, sahte ve kaçak olduğu belirlenen 20 bin 453 şişe parfüm ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak olduğu belirlenen 20 bin 453 şişe parfüm ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6769 SKM" suçu kapsamında çalışma yapıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Bağcılar ilçesinde piyasaya sürülmek üzere depolanmış, dünyaca ünlü birçok markaya ait çok sayıda parfüm bulundurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, belirlenen 4 ayrı adrese yönelik dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 110 milyon TL'yi bulan 20 bin 453 şişe dolumu tamamlanmış parfüm, 109 bin 436 adet boş kutu, şişe, etiket ve kapak olmak üzere toplam 129 bin 889 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında "6769 SKM" suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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