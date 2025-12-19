Haberler

İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda sahte 150 bin avro para ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen paranın geçersiz ibareler taşıdığı belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste sahte dövizin dolaştığına ilişkin bilgi aldı.

Parada sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenyurt ilçesinde bulunan bir adres yakın takibe alındı. Sultaniye Mahallesi'nde bulunan söz konusu adreste sahte paraların olduğu belirlendi. Tespit edilen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Baskında, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 150 bin avro sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya yönelik yapılan incelemelerde mikro düzeyde geçersiz ibaresinin olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

