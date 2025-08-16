İstanbul'da Poyraz Fırtınası Etkisini Artırdı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Çarşamba gününden itibaren etkili olan poyraz fırtınası şiddetini artırdı. Yürüyüş için Beşiktaş'ta sahil kesimini tercih eden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul'da poyraz fırtınasının etkili olacağını duyurmuştu. Şiddetli poyraz nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Çarşamba gününden itibaren poyraz fırtınası etkisini sürdürüyor. Bugün ise etkisini artıran poyraz vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beşiktaş Sahili'nde bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çektiğini ifade ederken bazıları ise balık tutarken rüzgarın denize düşürmesinden korktuğunu belirtti. Öte yandan, poyraz nedeniyle oluşan dalgalara aldırış etmeyen bazı vatandaşlarda denize girip güneşlendi.

"Rüzgar olduğu için uçarız diye korkuyoruz"

Sahilde balık tutan Mehmet Yiğiter, "Hafta sonunu değerlendiriyoruz. Amaç balık tutmak değil, çıkıp biraz hava almak. Rüzgar olduğu için uçarız diye korkuyoruz, yanaşamıyoruz. Haftanın 5 günü içerdeyiz bari cumartesiyi değerlendirelim" dedi.

"Çok rüzgar var gerçekten yürüyemiyorum"

Rüzgarda yürümekte zorlandığını dile getiren Aslı Alemdar, "Çok rüzgar var gerçekten yürüyemiyorum. Çok zorlanıyorum. Yürünecek gibi değil, çok kötü. Arkadaşımla yürüyüşe çıkmıştım. Çok rüzgar var herkes uçuyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL