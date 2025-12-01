Haberler

İstanbul'da Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı

İstanbul'da Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir plastik imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.00 sıralarında 3 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
