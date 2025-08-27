İstanbul'da Kayıp Rus Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Kayıp Rus Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Çengelköy açıklarında yoğun bir arama yürütülüyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Kayıp yüzücü, Üsküdar Çengelköy açıklarında adeta didik didik aranıyor.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 3 bin sporcu katıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı belirlendi. Bunun üzerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri arama çalışmalarına başladı. Aramalar kapsamında dalgıç polisler, itfaiye arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri, Çengelköy Sahili'nde dalış yaparak kayıp yüzücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan arama çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
