Forex vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adilyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da 'Forex yatırımı' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İnceleme sonucunda yasadışı forex ve yatırım dolandırıcılığı tespit edildi.

istanbul'da "Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, Şişli'deki bir çağrı merkezinin farklı isimler kullanarak yasadışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediği tespit edilmişti. İş yerine yapılan baskında haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınmıştı. Operasyona hedef olan işyerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, çeşitli operatörlere ait GSM hatları ve soğuk cüzdan ele geçirilmişti. Yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Haberler.com
