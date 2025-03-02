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İstanbul'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Market Duvarına Çarptı

İstanbul'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Market Duvarına Çarptı
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Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bir markete daldı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ölü veya yaralı olmadı. Olay anı marketin güvenlik kamerasında görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, cadde üzerindeki bir markete daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı ve müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TM 7846 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan zincir markete daldı. Kazada markette ve araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, araç marketten çıkarıldı. Emniyet güçleri kadın sürücü hakkında işlem yaparken, yaşanan kaza ve müşterilerin yaşadığı panik anları marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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