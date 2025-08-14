İstanbul Boğazı'nda Petrol Tankeri Arızası

İstanbul Boğazı'nda arızalanan 247 metrelik petrol tankeri. Sarıyer Büyükdere Sahili açıklarına demirledi.

Hong Kong bayraklı, 249 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası nedeniyle durmuştu. Cebelitarık'tan Romanya'ya seyreden gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Kurtarma-8, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörleri vasıtasıyla güvenli şekilde Sarıyer Büyükdere Sahili açıklarına demirledi. Geminin demirlenmesinin ardından çift yönlü trafiğe kapanan boğaz hattı, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı. - İSTANBUL