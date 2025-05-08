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Isparta'da Tefecilik Operasyonu: Silah ve Senetler Ele Geçirildi

Isparta'da Tefecilik Operasyonu: Silah ve Senetler Ele Geçirildi
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Isparta'da jandarma, tefecilik yaptığı iddia edilen bir şahsın evinde ve aracında yaptığı operasyonda imzalı senetler, bir tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da tefecilik operasyonu

ISPARTA - Isparta'da jandarmanın düzenlediği tefecilik operasyonunda imzalı açık senetler, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tefecilik suçu işlediği ve bu konuda mağdurlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda şüpheli şahsın ikameti ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 11 adet imzalı açık senet, 5 adet boş senet, bir adet alacak yazılı ajanda, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 234 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında tefecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - 3.Sayfa
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