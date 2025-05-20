Isparta'da Oyuncak Dükkanında Yangın Çıktı

Isparta'da sanayi sitesinde bulunan oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Gül Petek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içinde bulunan bir oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm dükkanı sardı. Dumanları fark eden çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına hızla müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA