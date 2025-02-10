Isparta'da Kuaför Salonuna Saldırı: 60 Bin TL Zarar

Isparta'da 2 kişinin bir kuaför salonuna saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin olay sonrası Isparta'dan ayrıldıklarını belirlerken, işletme sahibi 60 bin TL civarında zararı olduğunu ve şüphelilerin zararını karşılamalarını beklediğini söyledi.

Olay, dün sabah Fatih Mahallesi 205'inci Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı olan kuaför salonunun önüne gelen şüpheliler önce kapıyı tekmeleyip, ardından refüjden cama taş attı. Camların kırılmasının ardından şüpheliler, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İşletme sahibi Halil Kotanak, sabah dükkanına geldiğinde camların kırık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İşletme sahibi şüphelilerden maddi zararını karşılamalarını talep etti

Halil Kotanak, "Benim burada kimseyle bir husumetim yok. Olayı görünce çok şaşırdım. Kamera kayıtlarını incelediğimde şahısların alkollü oldukları belli, ayakta duramayıp sürekli düşüyorlardı" dedi. Kotanak, 60 bin TL civarında bir zarara uğradığını belirterek, şüphelilerin biran önce ortaya çıkarak zararını karşılamasını beklediğini ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelilerin Ankara'da ikamet ettiklerini ve olay sonrası Isparta'yı terk ettiklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA