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Isparta'da kaçak elektronik sigara kartuşu operasyonu: Bin 970 paket ele geçirildi

Isparta'da kaçak elektronik sigara kartuşu operasyonu: Bin 970 paket ele geçirildi
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Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 970 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 970 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda bin 970 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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