Isparta'da Kaçak Cigara ve Makaron Operasyonu

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Keçiborlu'da bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 44 bin 500 dal doldurulmuş makaron, 69 bin 400 dal boş makaron ve 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA