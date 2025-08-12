Isparta'da Kaçak Cigara ve Makaron Operasyonu

Isparta'da Kaçak Cigara ve Makaron Operasyonu
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 113 bin 900 dal makaron ve 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 44 bin 500'ü doldurulmuş olmak üzere toplam 113 bin 900 dal makaron ve 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Keçiborlu'da bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 44 bin 500 dal doldurulmuş makaron, 69 bin 400 dal boş makaron ve 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
