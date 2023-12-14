Isparta'da Kaçak Avcılıkla Mücadelede 200 Adet Kerevit Pinteri Ele Geçirildi

Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde Eğirdir Gölü'nde 200 adet sahipsiz kerevit pinteri ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Ekiplerce 13 aralık tarihinde Eğirdir Gölü Barla- Boyalı -Bağcağız açıklarında tespit edilen 200 adet sahipsiz kerevit pinteri tespit edilerek ele geçirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre pinterlerden çıkan canlı kerevitler göle iade edildi. - ISPARTA