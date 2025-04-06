Isparta'da Drift Gösterisi Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Isparta'da akaryakıt istasyonunda tehlikeli drift gösterisi pahalıya patladı

ISPARTA - Isparta'nın Gönen ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, ehliyeti de 60 gün süreyle geri alındı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen trafik ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden drift yapan otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınarak, araç trafikten men edildi.