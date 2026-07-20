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İspanya'nın Dünya Kupası kutlamalarında 1 ölü

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İspanya'nın Arjantin'i yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Salamanca'da kutlamalar sırasında Arbol Gordo çeşmesinin bir kısmı çöktü. 13 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İspanya'nın Arjantin'i yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından ülkede yapılan kutlamalarda Arbol Gordo çeşmesinin bir kısmının çökmesi sonucu 13 yaşında bir genç hayatını kaybederken iki genç de yaralandı.

İspanya, Dünya Kupası finalinde dün Arjantin'i Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. İspanya'nın zaferi ülkede görkemli bir şekilde kutlandı. Başkent Madrid'deki kutlamaların yanı sıra kutlamaların bir diğer adresi İspanya'nın kuzeybatısındaki Salamanca eyaletinin Ciudad Rodrigo bölgesindeki Arbol Gordo çeşmesi oldu. Gençlerin zafer kutlaması, yerel saatle 00.30 sıralarında çeşmenin bir kısmının çökmesiyle yerini trajediye bıraktı. Olayda 13 yaşında bir genç hayatını kaybederken iki genç de yaralandı.

Acil servis tarafından yapılan açıklamada, kutlamalar sırasında birkaç kişinin üzerine çıkmasının ardından çeşmenin bir kısmının çöktüğü kaydedildi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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