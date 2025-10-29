Haberler

İskenderun'da Motosiklet Tamircilerine Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 62 motosiklet kontrol edildi, 13 işyeri denetlendi ve ruhsatsız faaliyet gösteren 6 işyerine idari işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı, işyerlerinde bulunan 62 motosiklet kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 27 Ekim tarihinde İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 13 işyerini denetledi. Denetimlerde; 62 motosiklet kontrol edildi, 36 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde 6 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı. - HATAY

