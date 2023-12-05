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İsias Otel davası için iddianame kabul edildi

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KKTC'li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024 tarihinde görülecek.

KKTC'li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024 tarihinde görülecek.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame iki hafta önce 3. Ağır ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme heyeti Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan iddianameyi inceledi ve kabul etti. 5'i tutuklu 11 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024'te görülecek.

Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

Dosya çerçevesinde yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. adli kontrol şartı ile yargılanıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Adıyaman Kıbrıs 3. Sayfa Spor Haberler

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