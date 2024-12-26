İş Adamı Rıza Kalkavan'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
İstanbul'da hastanede hayatını kaybeden Rıza Kalkavan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Rıza Kalkavan, 2022 yılında yaşamını yitiren oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi.
İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamı Rıza Kalkavan'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.
2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi, iş adamı Rıza Kalkavan İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalkavan'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kalkavan'ın cenazesi burada yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. - İSTANBUL