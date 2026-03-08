İran Kızılay: "ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"
İran Kızılay, ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta başlatılan hava saldırılarının 9. gününde toplam 9 bin 669 sivil yapının zarar gördüğünü açıkladı. Hasar gören yapılar arasında konutlar, iş yerleri ve sağlık ile eğitim kurumları yer alıyor. Saldırılar, ülkenin ekonomik altyapısını ciddi şekilde etkiliyor.
İran Kızılay'dan yapılan açıklamada, ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta başlatılan hava saldırılarında toplam 9 bin 669 sivil yapının hasar gördüğü bildirildi.
ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılar 9. gününde devam ediyor. İran Kızılay, saldırıların yol açtığı tahribata yönelik detayları servis etti. Yapılan açıklamada, "Hava saldırılarında 7 bin 943 konutun, bin 617 iş yerinin ve birçok sağlık ile eğitim kurumunun da aralarında bulunduğu toplamda 9 bin 669 sivil yapı zarar gördü" denildi.
Ülkedeki durumun halkın geçim kaynaklarını ve ekonomik altyapıyı ciddi şekilde etkilediği vurgulandı. - TAHRAN