Haberler

İran, 4 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı petrol tankerine el koydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın güneyinde gerçekleştirilen operasyonla 4 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el konuldu. Toplam 16 yabancı uyruklu mürettebat gözaltına alındı.

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi açıklarında düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 milyon litre kaçak yakıt taşıdığı tespit edilen yabancı bandıralı petrol tankerine el konulurken, 16 kişilik yabancı uyruklu mürettebat gözaltına alındı.

İran'ın güneyinde yakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, yakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde, Keşm Adası açıklarında yürüttüğü operasyon sırasında yabancı bir petrol tankerinin durdurulduğunu açıkladı. Kahramani, "Yapılan incelemelerde yaklaşık 4 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen yabancı bandıralı petrol tankerine el konulmuştur" dedi. Gemide bulunan mürettebatın gözaltına alındığını belirten Kahramani, "Söz konusu tankerle bağlantılı 16 yabancı uyruklu mürettebat yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu kişiler hakkında adli kontrol kararları verilerek gözaltı süreci sürdürülmektedir. Geminin karıştığı ihlallere ilişkin dosya Keşm İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde oluşturulmuş olup, adli süreç devam etmektedir" dedi. Kahramani, operasyonla yakıt kaçakçılığı şebekelerinin mali yapısına ciddi bir darbe vurulduğunu belirterek el konulan petrol tankeri ve yakıtın yaklaşık 700 milyar tümen (yaklaşık 234 milyon TL) değerinde olduğunu ve devlet lehine müsadere edileceğini söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor