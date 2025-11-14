Haberler

İnvestco Holding'e Kayyum Atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında, İnvestco Holding bünyesindeki 20 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Soruşturma, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Muahalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklama' suçları üzerine yoğunlaşıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İnvestco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mali dengelerin korunabilmesi gerekçesiyle holding çatısı altında faaliyet gösteren toplam 20 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 'kayyum' olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Investco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2025'de kayyım atanan Investco Holding Anonim Şirketi'nin kayyımlık faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde, holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini ifa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ile resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı ve ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı kaydedildi.

20 şirkete kayyum kararı

Soruşturma çerçevesinde mali dengelerin korunabilmesi için Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş., İnnosa Teknoloji A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Şişli Enerji A.Ş., Ortaköy Enerji A.Ş., Standard Boksit A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.