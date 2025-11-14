İnvestco Holding'e Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İnvestco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mali dengelerin korunabilmesi gerekçesiyle holding çatısı altında faaliyet gösteren toplam 20 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 'kayyum' olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Investco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2025'de kayyım atanan Investco Holding Anonim Şirketi'nin kayyımlık faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde, holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini ifa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ile resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı ve ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı kaydedildi.

20 şirkete kayyum kararı

Soruşturma çerçevesinde mali dengelerin korunabilmesi için Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş., İnnosa Teknoloji A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Şişli Enerji A.Ş., Ortaköy Enerji A.Ş., Standard Boksit A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi. - İSTANBUL