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İnegöl'de şaka kavgaya dönüştü: Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs; araçla ş ehir turu atarken şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü Süleyman D.(20) 16 NHB 22 plakalı aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa'ya gezmeye gitti. Bursa'dan İnegöl'e dönerken iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.(20)'ye sözlü şaka yaptı. Bu duruma öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. araçtan inerek kavga etmeye başladılar. O sırada Süleyman D. elindeki bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan Süleyman D. kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu durumu ağır olan genç ameliyata alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldılar.

Şüpheli Süleyman D.'nin ifadesinde, "Arkadaşımla tartıştık. Tartışmada kavga ettik. Bende kendimi korumak için bıçak kullanmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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