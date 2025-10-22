İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA