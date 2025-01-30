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İletişim Başkanlığı'ndan Thodex kurucusu Özer'in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Thodex kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermiştir" açıklamasını yaptı.

Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

ÖRGÜT SUÇU YÖNÜNDEN TAHLİYE KARARI

11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı. Dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına kararına verilen Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi. Ancak bazı basın yayın organlarında, Thodex kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Thodex kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN TAHLİYE İDDİASINA YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi' iddiası manipülasyon içermektedir. Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer'in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan Thodex kurucusu Özer'in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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