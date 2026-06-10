İnternetten beyaz eşya almak isterken dolandırıldı: Sanığa hapis cezası

Samsun'da internet üzerinden satın almak istediği ikinci el beyaz eşya nedeniyle dolandırılan şahsın şikayeti üzerine açılan davada sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 666 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki Ayhan A., internet ortamında gördüğü ikinci el buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ilanı için ilan sahibiyle irtibata geçti. Satın alma işlemi için önce 10 bin TL havale eden Ayhan A.'nın, daha sonra çeşitli bahanelerle kandırılarak 10 bin TL daha göndermesi üzerine dolandırıldığını anlayıp şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açılan davada yargılanan sanık Hasan T. mahkeme heyetince dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık hakkında ayrıca 41 bin 666 TL adli para cezasına da hükmedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı