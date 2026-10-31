İki ildeki şubeleri olan mağazaya yanıltıcı reklamdan 216 bin 740 TL ceza verildi

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, İstanbul ve Mersin'de ev ve dekorasyon ürünleri satışı yapan bir mağazanın her iki şubesinde de yanıltıcı indirim reklamı yapıldığının tespit edildiğini ve işletmeye 216 bin 740 TL idari para cezası uygulanarak reklamlarının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, ev ve dekorasyon ürünleri satan zincir mağazaların İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubesinde gerçekleştirilen "yüzde 80 indirim" tanıtımlarında, tüketiciler nezdinde fiyat avantajı algısı oluşturulduğu ancak bu avantajın ispatlanamadığı tespit edildi. Söz konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildi. Mevzuata aykırı bulunan reklamlar nedeniyle şirket hakkında iki ayrı dosyada toplam 216 bin 740 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicilerimizin haklarını korumak, alışverişte şeffaflığı sağlamak ve yanıltıcı reklamların önüne geçmek için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı