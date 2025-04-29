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Iğdır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Gözaltı

Iğdır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Gözaltı
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Iğdır merkezli yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 1.7 milyar TL'lik yasa dışı bahis çetelerine yönelik yürütüldü.

Iğdır merkezli 12 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ülke genelinde yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olduğu anlaşılan banka hesaplarına toplam 1.7 milyar TL para girişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla Iğdır merkezli operasyon düzenlendi. İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova illeri olmak üzere toplam 12 ili kapsayan eş zamanlı operasyonda, 23 şahıs gözaltına alınarak çok sayıda dijital materyale el konuldu. Haklarında gerekli adli işlemler yerine getirilen şüphelilerden, 16 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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