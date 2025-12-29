Haberler

Kuyumcudan 5-6 kilo altın çaldılar, parasıyla lüks araç satın aldılar

Kuyumcudan 5-6 kilo altın çaldılar, parasıyla lüks araç satın aldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da bir kuyumcudan gece yarısı gerçekleşen hırsızlık olayında yaklaşık 5-6 kilo altının çalındığı bildirildi. Şüpheliler yakalandı ve çalınan güvencelerin bir kısmı ele geçirildi.

Iğdır'da bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 5-6 kilo altın çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanırken, çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Zanlıların suçtan elde ettikleri gelirle lüks araç satın aldıkları belirlendi.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda dün gece saat 03.11'de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen bir şahıs, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şüphelinin kaskını tamamen kapattığı, telefonunun ışığını kullanarak dükkan içinde bir süre dolaştığı anlar kameralara yansıdı. Şahıs, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen kuyumcu sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B. gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirle BMW X5 marka bir araç satın aldıkları belirlendi. Söz konusu araca da el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında iş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olmak üzere 4 ayrı suçtan işlem yapılacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Eğitime kar engeli, okulların tatil olduğu şehir sayısı arttı

Valiliklerden peş peşe haberler geldi, bu işe en çok çocuklar sevindi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi