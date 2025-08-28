Iğdır'da Kiralık Araç Firmalarına Denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mevcut kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve halk sağlığına yönelik risklerin önlenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Kiralık Araç Firmalarının Denetimi Uygulaması gerçekleştirildi. Yürütülen uygulama kapsamında 6 ekip ve 18 personelin katılımıyla 65 şahıs sorgulandı, 36 araç kiralama firması denetlendi. Yapılan denetimlerde araç kiralama faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edilerek eksiklik ve usulsüzlük tespit edilen işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR