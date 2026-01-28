Haberler

Iğdır'da altın satma vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'da altın satma vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin toplam 3 milyon 900 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlendi. Yapılan baskınlarda tarihi sikke ve yüklü miktarda altın ele geçirildi.

Iğdır'da altın satma vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden mağdurlar, F.V., S.V., Ö.K. ve Y.A. isimli şüphelilerin kendilerini külçe altın satma vaadiyle dolandırdıklarını beyan etti. Yapılan incelemede şüphelilerin bu yöntemle toplam 3 milyon 900 bin TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 308 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 165 adet ata altın, 5 adet gümrük kaçağı külçe altın, 139 bin 600 ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - IĞDIR

