Husumetli olduğu kişileri öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde husumetli olduğu iki kişiyi kıraathanede düzenlediği silahlı saldırıdan öldüren cinayet şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Devrekani'de Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde 13 Nisan Cumartesi günü bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinden kız isteme mevzusundan dolayı husumet bulunan Murat K., kıraathanede oturan Muzaffer Üstüner ile yeğeni Adem Üstüner'in yanına gelerek tabanca ile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Murat K. ise, Devrekani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Murat K., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU