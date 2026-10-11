Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tanker kimliği belirsiz cisimle vuruldu, mürettebat güvende

Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tanker kimliği belirsiz cisimle vuruldu, mürettebat güvendeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kimliği belirsiz cisimle vurulup hasar gördüğünü, mürettebatın güvende olduğunu açıkladı. İskele tarafından vurulan tankerde çevresel etki yok; ABD-İran çatışmalarının ardından boğaz riskli geçiş noktalarından biri oldu.
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak hasar gördüğünü, mürettebatın tamamının güvende olduğunu açıkladı.
ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı, ticari gemiler için riskli geçiş noktalarından biri haline geldi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği boğazda gemilerin güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, bölgede yeni bir saldırı gerçekleşti. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak hasar gördüğünü açıkladı. İskele tarafından hedef alındığı belirtilen tankerin mürettebatının güvende olduğu bildirildi. Çevresel bir etkinin ise olmadığı aktarıldı.