Hırdavat Dükkanında Telefon Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Arnavutköy'deki bir hırdavat dükkanında unuttuğu cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. 60 bin TL değerindeki telefonunu kaybeden Erdal Demir, durumu polise bildirdi.

Arnavutköy'de bir hırdavat dükkanına müşteri olarak giren şüpheli, müşterinin masada unuttuğu cep telefonunu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy ilçesinde bulunan bir hırdavatçıda meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Demir isimli müşteri, iş yerine geldikten sonra tezgahın üzerinde cep telefonunu unuttu. Demir'in dükkandan ayrılmasından kısa süre önce içeriye giren kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, masadaki telefonu fark etti. Hiç tereddüt etmeden masaya yönelen şüpheli, telefonu kendisine aitmiş gibi davranarak aldı ve iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve olay polise bildirildi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

"Telefonum 60 bin TL değerindeydi"

Telefonu çalınan Erdal Demir isimli vatandaş, "Ben bir hırdavat dükkanına gittim ve kendi işletmeme alışveriş yaptım. Daha sonra kasaya giderek ödememi yaptım. Yanımda olan bir kişi ise telefonundan para gönderiyordu. Benim de dalgınlığıma geldi. Dükkandan çıkarken kendi telefonumu orada unuttum. Bir vatandaş sigara paketini benim telefonumun üzerine koyarak çalıyor, olay kamera kayıtlarında gözüküyor. 60 bin TL değerinde olan bir telefondu. 10 dakika sonra telefonumu kapatıyor. Ben fark edip aradım hemen kapatmış telefonumu. Bu olay çok üzücü gerçekten çok ayıp önce unuttuğumu zannedip gidip sağa sola baktım sonra çalındığını kameralara bakınca fark ettim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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