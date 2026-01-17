Haberler

Hatay'da konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'da konteyner alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir iş yerinde depo olarak kullanılan konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

