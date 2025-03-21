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Hatay'da Tır Dolandırıcılığı Operasyonu: 63 Araç Ele Geçirildi

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Hatay'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, şasi ve motor numarasını değiştirerek dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı. Elde edilen bilgilere göre 63 tır çekicisine el konulurken, 21 aracın şasi numarasının değiştirildiği belirlendi.

Tırların şasi ve motor numarasını değiştirerek vurgun yapan şahıslar yakayı ele verdi

HATAY - Hatay'da çalıntı, aranan ve hacizli tırların şasi ve motor numaralarını değiştirerek vurgun yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen operasyonda; trafik kazası, yangın nedeniyle ağır hasara uğramış araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını çalıntı, aranan, hacizli veya yurt dışından ülkeye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek change yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada A.K., A.Y. ve Ö.T'nin daha önceden alıp sattıkları change olabileceği değerlendirilen 63 adet tır çekicisine el konuldu. Yapılan kriminal incelemesi sonucunda 21 aracın şasi numarasının change yapıldığı tespit edildi. Araçların toplam değerinin 40 milyon TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alın şahıs hakkında adli işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen A.K. ile A.Y. hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN - 3.Sayfa
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