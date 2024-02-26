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Hatay'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 81 Sikke Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 81 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde de bulundurmak suçundan bir kişi işlem gördü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 81 adet sikke ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürdürülen çalışmalar neticesinde ekipler; 24 Şubat tarihinde Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle'de bir şüpheliyi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 81 adet tarihi sikke ile birlikte 2.06 gram eroin ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.C.B. isimli şahıs, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve TCK'nın 191. maddesi gereğince uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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