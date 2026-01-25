Haberler

Marketin önündeki sıvı yağ kolisini çalan şahsın o anları kamerada

Marketin önündeki sıvı yağ kolisini çalan şahsın o anları kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir şahıs, marketin önünde bulunan 2 bin TL değerindeki sıvı yağ kolilerini çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yayıldıktan sonra hırsızın kimliği belirlendi.

Hatay'da bir şahsın marketin önünde bulunan 2 bin TL değerinde sıvı yağları koliyle çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özel Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Marketin önünde bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark eden işletme sahibi durum üzerine güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde; kafasını kapüşonla kapatan bir şahsın 2 bin TL değerindeki 18 litre sıvı yağı çalarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında