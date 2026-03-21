Kasklı hırsızlar tarafından 20 yıllık emeği olan 22 milyon TL'lik altını 3 dakikada çalınan kuyumcu, altınlarını teslim alıp ülkesine döndü

Hatay'da 20 yıllık emeği olan 22 milyon TL'lik altını 3 dakika içerisinde çalınan Suriyeli kuyumcu Zaher Alshabb, polis ekipleri tarafından hırsızların yakalanması ve altınları teslim almasının ardından ülkesine döndü.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Zaher Alshabb, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de kuyumcu iş yerini açarak yaşamaya başladı. Suriye'de 10 yıldır yaptığı kuyumculuk mesleğini Türkiye'de de devam ettiren Alshabb, 10 yıldır sorunsuz şekilde ticaret yapıyordu. Alshabb'ın çalışanlarıyla birlikte işlerini yaptıkları esnada kafalarında kask bulunan elleri silahlı 2 hırsız iş yerine girdi. Uzun namlulu silah ve tabancalı iki hırsız, işyerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. Hırsızların 22 milyon TL'lik 3 dakikalık vurgunu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, 10 saatlik kamera incelemelerinin ardından yapılan çalışmalarla olayın şüphelilerini yakalamıştı. Suriye'de Türkiye'ye gelen kuyumcu Alshabb, polis ekiplerinden teslim aldıkları altınlarıyla birlikte ülkwainw geri döndü. Ailesi ve çalışanlarıyla birlikte olaydan 1 ay sonra Suriye'ye giden Alshabb, Suriye'de yeni açtığı kuyumcu işyerinde mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

"Hırsızlar altınları alıp kaçtı sonra adam da burada çalışmak istemedi ve Suriye'ye gitti"

Hırsızların kuyumcuyu soyduklarını ve ardından komşusunun da olayın ardından Suriye'ye döndüğünü ifade eden Yaser Cholabi, "Ben Suriye'den 14 yıl önce geldim. Burada çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi eşyaları tamir ediyorum. Arkadaşımın adı 'Zaher' ve benim komşuydu. Burada arkadaş kuyumcuydu ama şimdi Suriye'ye gitti. Burada bazı sıkıntılar ve olayla oldu ama tam bilemiyorum. Kuyumcu da hırsızlık olayı olmuştu. Ben o zaman dükkanda değildim ama komşuların dediğine göre kuyumcuya hırsızlar gelmiş. Hırsızlar altınları alıp kaçtı sonra adam da burada çalışmak istemedi ve Suriye'ye gitti. Kuyumcunun bütün ailesi hepsi Suriye'ye gitti" ifadelerini kullandı. - HATAY

