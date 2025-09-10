Hatay'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezalar Kesildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynayan 4 şahsa 36 bin 988 TL para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içildiği, 1 masada bulunan 4 şahsın kumar oynadıkları, İş yeri sahibinin yerine mesul müdür olarak kalan kişinin belgesinin olmadığı tespit edilerek, adreste bulunan 6 şahıs emniyete götürüldü. Masa üzerinde 108 iskambil kağıdı ile 12 bin 600 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulanırken, İş yeri sahibi M.B.E. ve Mesul Müdür olduğunu beyan eden M.K. hakkında kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY