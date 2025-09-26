Hatay'da Kamyonet Yangını: Sürücünün Tepkisi Dikkat Çekti

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan plastik yüklü kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi. Gözlerinin önünde ekmek teknesi yanan sürücü, alevlere müdahale etmeyen trafikteki diğer sürücülere, "Trafikteki hiç kimse durmadı, bu kadar vicdansızlık olmaz" diyerek, tepki gösterdi.

Yangın, Adana-Hatay otoyolu Payas ilçesi mevkiinde yaşandı. Plastik yüklü 38 ACE 507 plakalı kamyonetin kasa kısmındaki eşyalar, trafikte seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracı durdurup alevlere müdahale eden sürücü Veysi Damar, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında pikap kullanılamaz hale geldi.

"Trafikteki hiç kimse durmadı, bu kadar vicdansızlık olmaz"

Alevlere teslim olan ekmek teknesindeki yangına müdahale etmeyen trafikteki diğer araç sürücülerine tepki gösteren sürücü Veysi Damar, "Trafikteki hiç kimse durmadı, bu kadar vicdansızlık olmaz. Biz olsak durur, tüpümüzü ve suyumuzu veririz. Her şeyimizi veririz. 5 litre su daha olsa bu araba yanmazdı. 2 litre su vardı döktüm, bir daha alev aldı ve 5 litre su daha olsa bu araba yanmazdı. Ülkemizin hali bu ne yazık ki" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY