Haberler

Hatay merkezli 8 ilde 'Gümrük geçişinde rüşvet' operasyonunda milyonlarca TL'lik döviz ve silah ele geçirildi

Güncelleme:
Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen gümrük geçişinde rüşvet operasyonunda, çoğu kamuda görevli 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonda rüşvet çarkının detayları ve ele geçirilen malzemeler gün yüzüne çıktı.

Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen 'Gümrük geçişinde rüşvet' operasyonunda çok sayıda memur başta olmak üzere 44 şahıs gözaltına alındı. Hatay polisinin detaylı çalışmalarıyla ortaya çıkan rüşvet çarkında; memurların internet tabanlı programlar başta olmak üzere telefonla kurdukları iletişimlerde şifreli görüştükleri, her yeni yılın başında geçiş ücretlerine zam yaptıkları ve elden alarak topladıkları rüşvetleri havuz içerisinde birleştirerek her ay sonunda elde ettikleri haksız kazancı paylaştıkları ortaya çıktı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Rüşvet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında 46 şahsa yönelik 17 Şubat günü Hatay merkezli; İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 41 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca 76 bin 985 ABD doları, 52 bin 130 Euro, 87 bin 310 TL, 3 bin 100 Suudi Arabistan Riyali, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet AK-47 fişeği, 284 adet 9x19 mm çapında fişek, 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 56 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince 20 Şubat günü Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 36 şüpheli şahıstan 26'sı tutuklandı, 10 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin detaylı teknik ve fiziki takibindeyse çetenin akıllara durgunluk veren çalışma sistemi ortaya çıktı. Rüşvet çarkında; memurların internet tabanlı programlar başta olmak üzere telefonla kurdukları iletişimlerde şifreli görüştükleri, her yeni yılın başında geçiş ücretlerine zam yaptıkları ve elden alarak topladıkları rüşvetleri havuz içerisinde birleştirerek her ay sonunda elde ettikleri haksız kazancı paylaştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin lüks yaşamlarıysa dikkat çekti.

Öte yandan gümrük geçişinde rüşvetin; geçiş esnasında analize gönderilmesi gereken ürünlerin analize gönderilmeden işlemlerin hızlandırılması, evraklar ile içeriği örtüşmeyen malzemelerin rüşvet karşılığında göz yumularak geçişinin sağlandığı ve detaylı kontrol edilmesi gereken riskli araçların kontrol edilmiş gibi gösterilerek çıkışının sağlanması için verildiği anlaşıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

