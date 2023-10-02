Hatay'da bıçaklı saldırı: Baba öldü, anne yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişi, bıçakla babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından yaralanan anne ise tedavi altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bıçakla babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'nde dün, iş insanı babası H.S'yi (65) bıçakla öldürülüp, annesi G.A.S'yi (63) yaraladığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.S'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan anne G.A.S'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen H.S. ve eşi G.A.S. tedavi için hastaneye kaldırılmış, baba H.S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. M.A.S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.??????????????