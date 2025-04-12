Hatay'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu, ancak çevre esnaf etkilenmedi.
Hatay'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçemizin Haraparası Mahallesi'nde bulunan ayakkabı imalathanesinde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa