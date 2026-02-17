Haberler

Depremde yıkılan evinin yerine yaptığı ahıra aşırı yağışta istinat duvarı çöktü

Güncelleme:
Hatay'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Adem Göçer'e ait ahırın üzerine çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu. Yağışlar nedeniyle oluşan maddi hasar ve doğal afetlerin etkileri konuşuluyor.

Hatay'da etkili aşırı yağışla birlikte Adem Göçer'e ait küçükbaş hayvan ahırının üzerine istinat duvarı çöktü. Depremde yıkılan evin yerine yapılan ahırın üzerine çöken duvar 8 hayvanı telef etti.

Hatay'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağış kent genelinde maddi zararlara yol açmıştı. Hassa ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yağışla birlikte Adem Göçer'e ait ahırın üzerine istinat duvarı çöktü. Depremde yıkılan evinin yerine inşa ettiği ahırın üzerine çöken duvar 8 hayvanı telef etti. Olayda yaralanan olmazken Göçer, "Aşırı yağışlardan dolayı istinat duvarı ahırımızın üzerine çöktü. Telef olan hayvanlarımızı enkazdan çıkarıp, attık. 16 adet hayvanımızdan 8 tanesi telef oldu. Rabbim kendi verdi, kendi aldı. Depremde duvar yıkılmamıştı ama aşırı yağışlarla duvar çöktü. Depremde evim yıkılmıştı, istinat duvarı onun yerine yaptığım ahırın üzerine çöktü" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

