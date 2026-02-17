Depremde yıkılan evinin yerine yaptığı ahıra aşırı yağışta istinat duvarı çöktü

Hatay'da etkili aşırı yağışla birlikte Adem Göçer'e ait küçükbaş hayvan ahırının üzerine istinat duvarı çöktü. Depremde yıkılan evin yerine yapılan ahırın üzerine çöken duvar 8 hayvanı telef etti.

Hatay'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağış kent genelinde maddi zararlara yol açmıştı. Hassa ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yağışla birlikte Adem Göçer'e ait ahırın üzerine istinat duvarı çöktü. Depremde yıkılan evinin yerine inşa ettiği ahırın üzerine çöken duvar 8 hayvanı telef etti. Olayda yaralanan olmazken Göçer, "Aşırı yağışlardan dolayı istinat duvarı ahırımızın üzerine çöktü. Telef olan hayvanlarımızı enkazdan çıkarıp, attık. 16 adet hayvanımızdan 8 tanesi telef oldu. Rabbim kendi verdi, kendi aldı. Depremde duvar yıkılmamıştı ama aşırı yağışlarla duvar çöktü. Depremde evim yıkılmıştı, istinat duvarı onun yerine yaptığım ahırın üzerine çöktü" dedi. - HATAY