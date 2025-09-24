Haberler

Hatay'da 2 Bin 950 Paket Kaçak Sigara Ele Ge geçirildi

Hatay'da 2 Bin 950 Paket Kaçak Sigara Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda polis, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde bandrolsüz sigara satışını önlemeye yönelik belirlenen adreste yapılan aramada; 2 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi

"Türk milletinin sabrı taştı, sert bir karşılığın zamanı gelmiştir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.