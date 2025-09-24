Hatay'da 2 Bin 950 Paket Kaçak Sigara Ele Ge geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde bandrolsüz sigara satışını önlemeye yönelik belirlenen adreste yapılan aramada; 2 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY