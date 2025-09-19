Hatay'da 2.450 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonlarda 2.450 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirlenen 3 adreste yapılan aramada 2 bin 450 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz Büyükdere Mahallesinde üç ayrı ikamette yapılan aramada; 2 bin 250 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 200 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam 2 bin 450 litre alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.Ş., N.T. ile Ş.Ş. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa