Hatay'da 2.450 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirlenen 3 adreste yapılan aramada 2 bin 450 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz Büyükdere Mahallesinde üç ayrı ikamette yapılan aramada; 2 bin 250 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 200 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam 2 bin 450 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ş., N.T. ile Ş.Ş. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY