Haberler

Hatay'da 2.450 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonlarda 2.450 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirlenen 3 adreste yapılan aramada 2 bin 450 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz Büyükdere Mahallesinde üç ayrı ikamette yapılan aramada; 2 bin 250 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 200 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam 2 bin 450 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ş., N.T. ile Ş.Ş. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı

Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.