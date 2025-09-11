Haberler

Hatay'da 1414 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Arsuz ve Payas ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda 1414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arsuz ve Payas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan F.F. ile İ.Z.'nin yapılan üst ve taşıdığı poşetlerdeki aramada çeşitli markalarda bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı kaçak ürünler tutanakla muhafaza altına alındı. - HATAY

