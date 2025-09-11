Hatay'da 1414 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay'da bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arsuz ve Payas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan F.F. ile İ.Z.'nin yapılan üst ve taşıdığı poşetlerdeki aramada çeşitli markalarda bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı kaçak ürünler tutanakla muhafaza altına alındı. - HATAY