Hasanağa Enginarı Hırsızların Hedefi Oldu

Hasanağa Enginarı Hırsızların Hedefi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Hasanağa köyünde, uluslararası üne sahip kılçıksız enginarlar hırsızlar tarafından çalındı. 1 yıl önce ekilen 1400 enginar, gece tarlaya giren hırsızlar tarafından kesilerek alındı. Olayla ilgili 58 kamera görüntüsü incelenerek hırsızlar yakalandı.

Bursa'da kendisine has lezzeti ve kılçıksız olması sebebiyle uluslararası üne sahip Hasanağa Enginarı hırsızların radarına girdi. Hırsızlar tanesi 50-60 liradan satılan bin 400 enginarı bir gece girdikleri tarlada keserek kayıplara karıştı. Harekete geçen polis ekipleri o şüphelileri 58 kamera görüntüsü izleyip yakaladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa köyünde çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki Mehmet Kazel, 1 yıl önce ektiği enginarları hasat etmek için gittiği tarlasında gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Gece tarlaya gelen hırsızlar, tüm enginarları toplayıp, doldurdukları araçlarıyla kayıplara karıştı. Şikayette bulunan Kazel, başına gelenler karşısında hırsızlara isyan ederken, "Bu emek onların boğazından nasıl geçecek" diye sitemini dile getirdi.

Emniyet emek hırsızların peşini bırakmadı

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 58 güvenlik kamerasını detaylı şekilde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızların kapalı kasa bir kamyonetle olay yerine geldikleri tespit edildi. Araç plakasından yola çıkan ekipler, şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı. Olayın failleri olduğu belirlenen Gökhan A. (50) ve Cevat Y. (54), 30 Mayıs'ta Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"Para ettiğini medyada duymuştuk"

İfadesi alınan şüphelilerin, bin 400 enginarı seyyar araçla vatandaşlara sattıkları öğrenildi. Öte yandan, 2 şüphelinin enginarların para ettiği medyadan görünce böyle bir karar aldığını ifadelerinde yer aldı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
title