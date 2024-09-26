Hakkari'de Kamyonette 6 Kilo Altın Ele Geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesine jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 6 kilo külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derecik ilçesinde kamyonet ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alınmıştır. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli kamyoneti tespit etmiş olup araç ve şahıslarda yapılan aramada şoför N.C. ile yanında bulunan G.C. isimli şahısın üzerinde piyasa değeri 17 milyon 600 bin TL olan 6 adet 1 kilogram olmak üzere 6 kilo külçe altın ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, külçe altınlara ise el konuldu" denildi. - HAKKARİ